Минобороны: Красноярское имеет важное значение для продвижения ВС РФ

Красноярское имеет важное значение для продвижения ВС РФ Минобороны: Красноярское имеет важное значение для продвижения ВС РФ

Москва30 июл Вести.В Минобороны заявили, что освобождение населенного пункта Красноярское поможет в продвижении штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении.

Уточняется, что военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноярское в ДНР.

Освобожденный населенный пункт Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении и освобождению территории ДНР говорится в заявлении ведомства

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