Москва30 июлВести.В Минобороны заявили, что освобождение населенного пункта Красноярское поможет в продвижении штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении.
Уточняется, что военнослужащие 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноярское в ДНР.
Освобожденный населенный пункт Красноярское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении и освобождению территории ДНРговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось о нанесении массированного удара по предприятиям ВПК Украины.