Российские бойцы взорвали бетонную стену и взяли промзону под Красноармейском Командир штурмовиков "Центра" Петунов: взорвали бетонную стену и взяли промзону

Москва4 мая Вести.Штурмовое подразделение группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении при освобождении одного из населенных пунктов взорвали бетонную стену и взяли под контроль промышленную территорию. Об этом рассказал командир подразделения Андрей Петунов.

Он отметил, что противник имел хорошую оборону и контролировал все участки дорог в городе.

Мы решили взорвать стену бетонного забора промышленной зоны. После взрыва мы зашли на территорию завода, успешно закрепились и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления наших подразделений цитирует Петунова Минобороны РФ

Ранее командир спецназа Сергей Масленников рассказал, что разведчики работали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом гражданских, собирая сведения для подготовки штурма Красноармейска.