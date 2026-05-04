Москва4 маяВести.Штурмовое подразделение группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении при освобождении одного из населенных пунктов взорвали бетонную стену и взяли под контроль промышленную территорию. Об этом рассказал командир подразделения Андрей Петунов.
Он отметил, что противник имел хорошую оборону и контролировал все участки дорог в городе.
Мы решили взорвать стену бетонного забора промышленной зоны. После взрыва мы зашли на территорию завода, успешно закрепились и организовали там плацдарм для дальнейшего наступления наших подразделенийцитирует Петунова Минобороны РФ
Ранее командир спецназа Сергей Масленников рассказал, что разведчики работали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом гражданских, собирая сведения для подготовки штурма Красноармейска.