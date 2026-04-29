Спецназовец: разведчики работали в тылу ВСУ под видом гражданских Спецназовец: разведчики работали в тылу ВСУ в гражданской одежде

Москва29 апр Вести.Российские разведчики три месяца работали в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом гражданского населения, собирая сведения для подготовки штурма Красноармейска, заявил командир спецназа Сергей Масленников в интервью ТАСС.

Моя задача была зайти в Красноармейск, выставить два наблюдательных поста. Мы успешно зашли, выставили наблюдательные посты. Соответственно, разведданные мы собирали. Кто-то три, кто-то четыре месяца там находился. Я сидел три месяца. Мы в гражданской одежде были приводит ТАСС слова Масленникова

Посты российской разведки находились вокруг всего Красноармейска. Помощь в сборе сведений оказывали местные жители, заключил боец спецназа.