Боец "Центра" четыре месяца вел разведку в тылу ВСУ

Боец "Центра" четыре месяца скрытно вел разведку в тылу ВСУ в районе Белицкого Боец "Центра" четыре месяца вел разведку в тылу ВСУ

Москва7 авг Вести.Военнослужащий группировки войск "Центр" с позывным Седой выполнял разведывательную задачу в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Белицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал заместитель командира батальона Станислав Соловьев.

В беседе с РИА Новости он отметил, что боец постоянно скрывался от украинских боевиков и менял укрытия.

Бывали случаи, когда военнослужащие противника заходили в дома, где он скрывался, осматривали помещения и уходили, не обнаружив его сказал Соловьев

Он уточнил, что разведчик передавал данные о передвижении противника.

Ранее стало известно, что группа украинских морпехов под командованием офицера ВСУ попала в плен к военным ВС РФ из-за ложной разведывательной информации. Отмечалось, что украинских боевиков на харьковском направлении взяли в плен бойцы группировки войск "Север".