Почти целый взвод боевиков Нацгвардии Украины сдался в плен в Белицком

В Белицком почти целый взвод боевиков Нацгвардии Украины сдался в плен Почти целый взвод боевиков Нацгвардии Украины сдался в плен в Белицком

Москва26 июл Вести.Взвод боевиков Национальной гвардии Украины почти целиком сдался в плен в городе Белицкое в ДНР, пишет ТАСС со ссылкой на начальника разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" с позывным Апостол.

Те, кто принимал правильное решение и сдавался, соответственно, им оказывали медицинскую помощь, эвакуировали, и на данный момент они находятся в центре сбора военнопленных заявили в разведке

По словам Апостола, всего в плен сдались до взвода боевиков Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Белицкое в ДНР.