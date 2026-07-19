Десантник ВСУ сдался в плен российским военным с полным боекомплектом

Украинский десантник сдался в плен ВС РФ с полным боекомплектом Десантник ВСУ сдался в плен российским военным с полным боекомплектом

Москва19 июл Вести.Украинский десантник на днепропетровском направлении сдался в плен бойцам РФ, отав им полный боекомплект с "чистым автоматом", рассказал командир мотострелковой роты батальона "Кедр" 80-го танкового полка, 90-й танковой дивизии "Центра" Александр Волков.

Как он отметил в разговоре с ТАСС, десантник ВСУ заявил о своем нежелании воевать, добавив, что его заставили.

Человек не хотел воевать, он принес полностью чистый автомат, полностью БК (боекомплект - прим. ред.), который ему выдало командование и сдался в плен сказал Волков

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские расчеты РСЗО "Град" в Днепропетровской области уничтожили свыше 30 военных ВСУ, которые входили в состав резервов, готовившихся к переброске на передовую.