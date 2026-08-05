Москва5 авг Вести.Группа украинских морпехов под командованием офицера ВСУ попала в плен к военным ВС России из-за неверной разведывательной информации. Об этом ТАСС рассказал сам пленный - младший лейтенант из 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Роман Рубан.

Уточняется, что украинских боевиков взяли в плен бойцы группировки войск "Север" на харьковском направлении.

До нас было доведено, что в том лесу [, куда мы выдвигались] только наши, противник не наблюдается. Противник, судя по тому, как мне показывал ротный, от нас должен был быть [на расстоянии] около 3-3,5 км… По мне начался автоматный огонь. Я думал, что это двое [подчиненных], которые отстали. Начал им кричать, а по голосу понял, что это не они. За одним из кустов на меня уже смотрело три автомата сказал он

По словам Рубана, он выполнил все команды российских военнослужащих и сдался в плен.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций в Харьковской области.