Боевики ВСУ при бегстве с позиций подорвались на своих минах под Харьковом

Боевики ВСУ подорвались на собственных минах в Харьковской области Боевики ВСУ при бегстве с позиций подорвались на своих минах под Харьковом

Москва4 авг Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на собственных минах, пытаясь сбежать с позиций в Харьковской области. Об этом сообщается в MAX в канале "Северный ветер", который связан с группировкой войск "Север" Вооруженных сил России (ВС РФ).

Как отмечается, в собственную ловушку попали военнослужащие 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Часть военнослужащих 113 обр ТерО пытались сбежать из села Бакшеевка, однако подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях. Характерно, что группа украинских солдат следовала за коптером своего подразделения, оператор которого вывел их на минное поле отмечается в сообщении

Минобороны России 3 августа сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка в Харьковской области.