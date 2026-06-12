Москва12 июнВести.Подразделение Национальной гвардии Украины покинуло позиции восточнее села Петро-Ивановка в Харьковской области, оставив после отхода заминированные останки погибших сослуживцев. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
Уточняется, что речь идет о боевой группе из состава 5-й отдельной бригады Нацгвардии Украины.
На харьковском направлении боевая группа из состава 5-й отдельной бригады Нацгвардии Украины бежала с занимаемых позиций восточнее Петро-Ивановки, оставив на позициях заминированные останки собственных сослуживцевсказал собеседник агентства
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) действует система уничтожения и сокрытия тел погибших военнослужащих.