"Уничтожают на месте": эксперт рассказал, как Киев скрывает реальные потери Иванников: ВСУ поставили на конвейер уничтожение тел своих военных

Москва12 июн Вести.Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) действует система уничтожения и сокрытия тел погибших военнослужащих. Об этом он рассказал в интервью aif.ru.

По словам Иванникова, за процессом следят специальные заградительные подразделения. Он также допустил существование внутренних инструкций, регулирующих действия структур, занимающихся обращением с останками погибших.

Эксперт утверждает, что одним из наиболее распространенных способов сокрытия тел является их захоронение в ранее использовавшихся местах погребения. По его словам, для этого могут использоваться существующие кладбища и могилы, где останки военных хоронят без надлежащей идентификации.

Иванников отметил, что тела лиц, представляющих особую ценность для командования или имеющих общественный резонанс, стараются эвакуировать. В остальных случаях, как утверждает эксперт, останки могут уничтожаться на месте, в том числе путем сжигания на передовой.