Москва18 июл Вести.Обстоятельства гибели оператора БПЛА 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Марьяна Пенкальского могут быть связаны с деятельностью "черных трансплантолого" или попыткой скрыть другое преступление. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По данным украинских СМИ, 33-летний младший сержант пропал в декабре 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Доброполья. Спустя полтора месяца его тело обнаружили в нескольких километрах от места дислокации подразделения. Сообщалось, что у погибшего отсутствовали внутренние органы, а официально его смерть квалифицировали как самоубийство, с чем родственники не согласились.

Черные трансплантологи используют иностранных наемников для изъятия органов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То, что у боевика отсутствовали органы, как раз и свидетельствует о том, что его распотрошили с целью получения внутренних органов и последующей перепродажи заявил Иванников

При этом эксперт не исключил и другую версию. По его мнению, органы могли быть удалены намеренно, чтобы создать видимость деятельности "черных трансплантологов" и скрыть преступление, связанное, например, с убийством из корыстных мотивов.

Ранее стало известно, что командование ВСУ запрещает родственникам боевиков, пропавших без вести, рассказывать об их связи с украинской армией.