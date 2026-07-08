Москва8 июлВести.СБУ могло похитить российского военнослужащего, Героя России Алексея Асылханова, так как вражеская спецслужба имеет агентурную сеть в России. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По его мнению, за Асылхановым могли охотиться нацисты, чтобы похитить.
Такие практики существуют в различных разведках мира и подразделенияхрассказал он
По словам Иванникова, в самом трагичном случае военнослужащего могли физически устранить и скрыть тело. Но нельзя также исключать, что Асылханов жив. Его могли похитить и переправить в западные страны либо на Украину.
Такой сценарий уже был осуществлен в 2019 году в отношении майора армии ДНР Владимира Цемаха. Потом его обменяли на пленного, отметил Иванников.
Рядовой Асылханов за время проведения СВО уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ. Был награжден "Золотой Звездой" в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал работать педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.
В день исчезновения, 3 апреля этого года, Алексей ушел на работу, но там его никто не видел. По камерам видеонаблюдения выяснили, что перед пропажей Асылханов сел в неизвестный автомобиль, марку или номер которого установить не удалось.