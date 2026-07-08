Эксперт предположил, куда мог пропасть Герой РФ Асылханов Эксперт считает, что Героя РФ Асылханова могли похитить украинские спецслужбы

Москва8 июл Вести.СБУ могло похитить российского военнослужащего, Героя России Алексея Асылханова, так как вражеская спецслужба имеет агентурную сеть в России. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По его мнению, за Асылхановым могли охотиться нацисты, чтобы похитить.

Такие практики существуют в различных разведках мира и подразделениях рассказал он

По словам Иванникова, в самом трагичном случае военнослужащего могли физически устранить и скрыть тело. Но нельзя также исключать, что Асылханов жив. Его могли похитить и переправить в западные страны либо на Украину.

Такой сценарий уже был осуществлен в 2019 году в отношении майора армии ДНР Владимира Цемаха. Потом его обменяли на пленного, отметил Иванников.

Рядовой Асылханов за время проведения СВО уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ. Был награжден "Золотой Звездой" в декабре 2024 года. После ранения вернулся в Кузбасс и стал работать педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

В день исчезновения, 3 апреля этого года, Алексей ушел на работу, но там его никто не видел. По камерам видеонаблюдения выяснили, что перед пропажей Асылханов сел в неизвестный автомобиль, марку или номер которого установить не удалось.