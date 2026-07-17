Москва17 июлВести.Командование украинского штурмового полка "Скала" запретило родственникам боевиков, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, упоминать об их связи с украинской армией. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
Как также рассказал собеседник агентства, в социальных сетях могут появляться публикации о якобы пропавших без вести мирных жителях, которые на самом деле являлись украинскими военными.
Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУсказал источник
При этом, как утверждают в российских силовых структурах, поисковые запросы и ранее опубликованные материалы позволяют установить, что речь идет именно о военнослужащих украинского штурмового подразделения.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ заставляют гражданских, отказавшихся от эвакуации, строить оборонительные позиции под Сумами.