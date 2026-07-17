ТАСС: в полку "Скала" запретили семьям пропавших говорить об их связи с ВСУ

ВСУ запрещают близким пропавших штурмовиков говорить о связи с армией ТАСС: в полку "Скала" запретили семьям пропавших говорить об их связи с ВСУ

Москва17 июл Вести.Командование украинского штурмового полка "Скала" запретило родственникам боевиков, пропавших без вести в районе Казачьей Лопани, упоминать об их связи с украинской армией. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как также рассказал собеседник агентства, в социальных сетях могут появляться публикации о якобы пропавших без вести мирных жителях, которые на самом деле являлись украинскими военными.

Командование 425-го отдельного штурмового полка "Скала" также запретило родственникам пропавших без вести в районе Казачьей Лопани штурмовиков сообщать об их принадлежности к ВСУ сказал источник

При этом, как утверждают в российских силовых структурах, поисковые запросы и ранее опубликованные материалы позволяют установить, что речь идет именно о военнослужащих украинского штурмового подразделения.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ заставляют гражданских, отказавшихся от эвакуации, строить оборонительные позиции под Сумами.