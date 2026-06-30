Родственники пропавших военных ВСУ вышли на митинги на Украине На Западной Украине родственники пропавших военных ВСУ вышли на митинги

Москва30 июн Вести.Родственники пропавших без вести и попавших в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели митинги в нескольких городах Западной Украины. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, акции прошли в июне во Львове, Стрые, Ровно и Хмельницком, родственники военных пытались добиться информации об их судьбе.

Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то верит, что их родные еще живы рассказал источник

По его словам, на плакатах участников митингов были упомянуты военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе 150-й механизированной бригады, десантники из 106-й и морпехи из 37-й, а также военные 425-го штурмового полка "Скала".

Анализ некрологов показал, что значительная часть потерь этих подразделений приходится на участок наступления российской группировки войск "Центр" в ДНР, отмечается в публикации.