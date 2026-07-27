В Черниговской области без вести пропали мобилизованные старше 50 лет

На Украине пропали без вести мобилизованные старше 50 лет с амнезией В Черниговской области без вести пропали мобилизованные старше 50 лет

Москва27 июл Вести.Мобилизованные в ВСУ украинцы, большая часть из которых была старше 50 лет, а некоторые имели, например, временную амнезию, пропали без вести в Черниговской области. Об этом в российских силовых структурах рассказали ТАСС.

По словам собеседника агентства, в Черниговской области без вести пропали мобилизованные подразделений 143-й отдельной мехбригады ВСУ.

По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию сказал он

Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованное украинцами, насильно мобилизованными в этом году.