Москва27 июлВести.Мобилизованные в ВСУ украинцы, большая часть из которых была старше 50 лет, а некоторые имели, например, временную амнезию, пропали без вести в Черниговской области. Об этом в российских силовых структурах рассказали ТАСС.
По словам собеседника агентства, в Черниговской области без вести пропали мобилизованные подразделений 143-й отдельной мехбригады ВСУ.
По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезиюсказал он
Ранее сообщалось, что командование ВСУ из-за больших потерь перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованное украинцами, насильно мобилизованными в этом году.