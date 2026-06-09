ТАСС: десятки боевиков ВСУ пропали без вести у Храповщины в Сумской области

Десятки боевиков ВСУ пропали без вести в Сумской области ТАСС: десятки боевиков ВСУ пропали без вести у Храповщины в Сумской области

Москва9 июн Вести.Десятки военнослужащих двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в районе Храповщины в Сумской области, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что десятки случаев пропажи без вести украинских боевиков зафиксированы в последние дни.

Некрологи украинских националистов показывают, что за последние дни в районе Храповщины пропали без вести десятки националистов из состава 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ отмечается в публикации

В конце мая сообщалось, что не менее 786 боевиков 159-й бригады ВСУ числятся пропавшими без вести на волчанском направлении.