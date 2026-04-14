Несколько рот бригады ВСУ пропали без вести в лесных массивах под Сумами

Москва14 апр Вести.Несколько рот 158-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропали без вести в лесных массивах к северу от села Писаревка Сумской области.

Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

Некрологи уничтоженных украинских националистов показали, что в лесах севернее Писаревки пропали без вести несколько рот 158-й ОМБр ВСУ отметил источник РИА Новости

Он добавил, что штурмовые и механизированные подразделения украинских войск, действующие южнее Юнаковки, были усилены морскими пехотинцами из 38-й отдельной бригады.

Также сообщается о бедственном положении украинской армии на юго-западе Сумской области: она отступает близ освобожденного села Мирополькое.

Собеседник агентства также рассказал, что командиры 14-го армейского корпуса украинской армии официально признали потерю Миропольского и взятие его под контроль группировкой "Север" ВС РФ. Он добавил, что подразделения 21-й ОМБр отступили вглубь территории Украины.

Издание Welt в начале апреля сообщило о том, что на украинских кладбищах уже нет мест для захоронения погибших бойцов ВСУ. Корреспондент издания Штеффен Шварцкопф подчеркивает, что к критической ситуации привели огромные потери украинских войск, и масштаб катастрофы скрыть уже нет никакой возможности.

В начале апреля в районе села Кондратовка Сумской области без вести пропал мобилизованный в ряды ВСУ украинец, у которого диагностировали шизофрению.