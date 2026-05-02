Москва2 маяВести.Спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины оборудовали в селе Ивот в Сумской области полевой госпиталь для тяжело раненых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил источник ТАСС.
На сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжело раненых украинских националистовприводит ТАСС слова источника
Между тем несколько групп военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пропало без вести у Мирополья и Кондратовки в Сумской области, заключил источник.