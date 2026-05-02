ВСУ оборудовали под Сумами госпиталь для тяжело раненых боевиков

ГУР оборудовало под Сумами полевой госпиталь для тяжело раненых боевиков ВСУ ВСУ оборудовали под Сумами госпиталь для тяжело раненых боевиков

Москва2 мая Вести.Спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины оборудовали в селе Ивот в Сумской области полевой госпиталь для тяжело раненых боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил источник ТАСС.

На сумском направлении анализ некрологов уничтоженных противников показал, что спецподразделения ГУР оборудовали в селе Ивот (Шосткинский район) полевой госпиталь, куда свозят тяжело раненых украинских националистов приводит ТАСС слова источника

Между тем несколько групп военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ пропало без вести у Мирополья и Кондратовки в Сумской области, заключил источник.