В ВСУ насильно мобилизовали инвалида с ДЦП и шизофренией, он пропал под Сумами

Москва6 апр Вести.В районе села Кондратовка Сумской области без вести пропал украинец, мобилизованный в ряды ВСУ при наличии психического расстройства. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ссылаясь на посты в соцсетях матери пропавшего, представители силовых ведомств рассказали агентству, что мобилизованный страдал детским церебральным параличом (ДЦП) и шизофренией.

Пехотные подразделения ВСУ, действующие на сумском участке фронта, продолжают доукомплектовываться насильно мобилизованными украинцами. Избежать службы в ВСУ не смог даже некий Иван Горский, который был болен ДЦП и шизофренией сказал источник

Горский был насильно призван в армию и направлен на передовую, несмотря на тяжелые заболевания.

Жители Украины прозвали насильственную мобилизацию "бусификацией", а сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) – "людоловами". Ранее украинский военный омбудсмен пожаловалась, что дети устраивают травлю людям в военной форме после просмотра видео с насильственной мобилизацией граждан.