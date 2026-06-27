ВСУ комплектуют боевые группы в Черниговской области из необученных солдат РИА Новости: ВСУ набирают боевые группы из необученных мобилизованных

Москва27 июн Вести.В Черниговской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектуют сводные боевые группы территориальной обороны из мобилизованных, которые даже не прошли базовую военную подготовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Черниговской области формируют сводные боевые группы территориальной обороны из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую военную подготовку сказал собеседник агентства

В публикации отмечается, что часть таких военнослужащих была направлена на позиции прямо из учебного центра "Десна". Отмечается, что, согласно спискам личного состава, они по‑прежнему проходят подготовку.

Большинство мобилизованных — уроженцы Черниговской области, а также соседних Сумской, Полтавской и Харьковской областей приводит агентство слова источника

Ранее сообщалось, что наркозависимые массово попадают в ВСУ после фиктивных заключений медкомиссии об их пригодности. По словам украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой, только в одной из воинских частей было обнаружено около двух тысяч боевиков с зависимостью от наркотиков. Решетилова отметила, что у некоторых военнослужащих, проходивших "на гражданке" терапию, уже на фронте возникает "ломка", что приводит к летальному исходу.