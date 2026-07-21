На Украине больных ВИЧ и с расстройствами психики зачисляют в ВСУ Омбудсмен Верховной рады: в ВСУ мобилизуют людей с ВИЧ и психически больных

Москва21 июл Вести.Украинские военно-врачебные комиссии (ВВК) выносят заключение о пригодности к службе в ВСУ даже в отношении людей с ВИЧ и психическими расстройствами. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

В этом году мы получили тысячи обращений от граждан Украины, что имея даже явные признаки заболеваний есть вывод ВВК, что человек или ограничено годен, или полностью пригоден отметил Лубинец в интервью украинскому изданию "Новости.Live"

По словам омбудсмена, встречаются ситуации, когда годным к службе в ВСУ объявляют человека, который на протяжении всей жизни имеет статус лица с психическими расстройствами. Он подчеркнул, что мобилизованных с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В и гепатитом С очень много.

Один из последних случаев: человек, имея подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С, человек был в наряде по кухне. Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК - полностью пригоден рассказал Лубинец

В последнее время киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, а силовые задержания подлежащих мобилизации граждан работниками военкоматов регулярно оборачиваются скандалами и протестами. В интернете широко разошлись ролики принудительной мобилизации в ВСУ, где сотрудники военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, зачастую избивая их и применяя физическую силу.

Ранее Лубинец говорил, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов приобрели на Украине массовый характер. По его данным, работники военкоматов превышают свои полномочия, избивают людей, сбивают их автомобилями и намеренно устраивают ДТП, чтобы остановить граждан.