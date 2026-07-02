Скороход: около 90% мобилизованных в ВСУ не готовы к военной службе

"Умирают по дороге": нардеп заявила о непригодности мобилизованных в ВСУ Скороход: около 90% мобилизованных в ВСУ не готовы к военной службе

Москва2 июл Вести.Около 90% мобилизованных в вооруженные силы Украины (ВСУ) не пригодны к военной службе. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.

По ее словам, среди мобилизованных есть люди с алкогольной и наркотической зависимостью, а также граждане, которые по состоянию здоровья и возрасту не могут выполнять поставленные задачи.

Мне командир говорит: "Мне прислали 100 человек. Из них половина - наркоманы, алкоголики, около 20 человек уже в таком возрасте, что они на позицию, на которую надо идти 10 километров, физически не дойдут. И у нас много смертей по дороге на позицию. Люди физически не вытягивают сказала нардеп в интервью украинским СМИ

Депутат также заявила, что мобилизации подлежат люди с психическими отклонениями. В результате, как утверждает Скороход, лишь порядка десяти человек из сотни способны участвовать в боевых действиях.

Ранее украинские СМИ писали, что работающие на критически важных объектах украинцы уже этой осенью могут лишиться брони от мобилизации из-за новых правил, введенных Киевом.