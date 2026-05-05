Костяк ВСУ составляют пойманные и не желающие воевать люди, заявил журналист Журналист Кнырик: идейных нацистов в украинской армии становится все меньше

Москва5 мая Вести.Основную часть вооруженных сил Украины составляют люди, пойманные на улице и не желающие идти воевать. Идейных нацистов в украинской армии становится все меньше. Об этом руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, отношение командования ВСУ к людям как к пушечному мясу становится основной причиной бегства боевиков из подразделений.

Все истории о том, что в учебке неделю понаходился, собственно говоря, и отправили сразу на линию боевого соприкосновения, они, конечно, дают достаточно большой процент всушников, которые реально не хотят, не готовы воевать и не планируют воевать. То есть они добираются до линии боевого соприкосновения и там начинают искать способы, как либо сбежать, либо сдаться в плен… Идейных в украинской армии с каждым днем все меньше и меньше рассказал Кнырик

Ранее сообщалось, что на Украине предлагается создать единый координационный центр по привлечению иностранных наемников в ряды ВСУ.