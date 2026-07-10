40 из 50 мобилизованных в ВСУ имеют ВИЧ, гепатит или туберкулез Большая часть мобилизованных в ВСУ болеют ВИЧ, гепатитом или туберкулезом

Москва10 июл Вести.Из 50 человек, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), 40 обладают такими опасными заболеваниями, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатит или туберкулез. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

На Украине привели интересную статистику. Из 50 солдат на сборном пункте, откуда их разбирают подразделения – 40 с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом говорится в публикации

Отмечается, что изначально всех их оформляют на так называемую службу в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), как ограниченно годных. Оттуда их уже переводят в зону боевых действий. Это позволяет руководителям экс-военкоматов говорить в отчетах, что более 50% "людоловов" якобы имеют боевой опыт.