Москва5 мая Вести.Иностранцы, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, выражают массовое недовольство состоянием здоровья украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

В статье говорится, что среди легионеров закрепилось ироничное и пренебрежительное название повсеместных заболеваний в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) — их называют "чумой".

Один из иностранных солдат опубликовал видеозапись, на которой отчетливо слышны звуки сильного кашля и чихания его сослуживцев. Автор ролика пояснил, что командование разместило его в одном помещении с украинскими солдатами и признался, что постоянное болезненное состояние местных военных вызывает у него сильное раздражение.

По информации агентства, более двух десятков наемников подтвердили, что проблема массовых заболеваний стала системной.

Один из наемников рассказал, что из-за угрозы постоянного заражения он был вынужден практически полностью заменить стандартное содержимое своей аптечки антибиотиками.

Ранее военнослужащий элитного украинского подразделения "Скала" Евгений Вирек заявил, что на Украине не обращают внимание на состояние здоровье и возраст тех, кого мобилизуют.