Москва25 апр Вести.Скандал вокруг голодающих на позициях украинских солдат 14-й бригады ВСУ привел к появлению флешмоба, аналогичные фотографии теперь присылают и военнослужащие из других подразделений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что многие украинские военнослужащие не только испытывают нехватку пищи, но также лишены медицинской помощи.

После скандала с 14-й бригадой ВСУ в украинских подразделениях начался настоящий флешмоб тиражирования фото голодающих солдат​​​. В частности, националисты 81-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили свои фотографии с позиций восточнее Славянска заявил источник агентства

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, из-за чего многие из них теряли сознание. После публикации в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разгорелся скандал.