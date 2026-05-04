"Меня умоляют": военный ВСУ о просьбах сослуживцев убить их из-за голода РИА Новости: солдаты ВСУ умоляют убить их из-за нехватки еды и воды

Москва4 мая Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили сослуживцев убить их, потому что на позициях в Запорожской области у них осталось провизии, следует из оказавшегося в распоряжении РИА Новости радиоперехвата.

На записи, которая имеется у агентства, украинский солдат жалуется командиру с позывным "Азот" на тяжелую фронтовую ситуацию.

Они (сослуживцы – прим. ред.) сами меня умоляют, сами умоляют их уже "обнулить" (убить – прим. ред.) ... Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает говорит военный своему командиру

Командир отвечает ему, что некоторые позиции не получали провиант уже пять дней. По его словам, сейчас у их подразделения проблема с беспилотниками, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую.

Ранее вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира не исключил, что в стране могут начаться масштабные отключения воды.