Москва4 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) просили сослуживцев убить их, потому что на позициях в Запорожской области у них осталось провизии, следует из оказавшегося в распоряжении РИА Новости радиоперехвата.
На записи, которая имеется у агентства, украинский солдат жалуется командиру с позывным "Азот" на тяжелую фронтовую ситуацию.
Они (сослуживцы – прим. ред.) сами меня умоляют, сами умоляют их уже "обнулить" (убить – прим. ред.) ... Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватаетговорит военный своему командиру
Командир отвечает ему, что некоторые позиции не получали провиант уже пять дней. По его словам, сейчас у их подразделения проблема с беспилотниками, поэтому они не могут доставить посылки с едой на передовую.
Ранее вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира не исключил, что в стране могут начаться масштабные отключения воды.