Москва13 июл Вести.Украинские военные в Запорожской области из-за нехватки продовольствия вынуждены употреблять в пищу улиток, которых собирают рядом со своими позициями. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства предоставил видеозапись с телефона погибшего украинского военнослужащего, на котором военные ВСУ показывают свой обед, состоящий из живых улиток.

Из-за отсутствия продовольствия солдаты ВСУ вынуждены есть улиток, которых они находят на растительности недалеко от своих позиций заявил источник

Отмечается, что украинские подразделения испытывают дефицит продовольствия, воды, боеприпасов и медикаментов, о чем свидетельствует данные радиоперехватов и слова пленных.