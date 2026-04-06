Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях в Запорожской области предложил командиру застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки продовольствия.
Это следует из фронтового радиоперехвата, имеющегося у РИА Новости.
У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелитьсказал командиру украинский боевик с позывным "Бахмут"
По его словам, контуженый раненый пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и в тот же день солдаты получили последнюю поставку провизии – один сухой паек.
В ответ на жалобы солдата командир заявил, что продовольствие получается по расписанию, и обвинил бойцов ВСУ в обмане.
