Москва6 апр Вести.Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях в Запорожской области предложил командиру застрелить своего раненого сослуживца из-за нехватки продовольствия.

Это следует из фронтового радиоперехвата, имеющегося у РИА Новости.

У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить сказал командиру украинский боевик с позывным "Бахмут"

По его словам, контуженый раненый пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и в тот же день солдаты получили последнюю поставку провизии – один сухой паек.

В ответ на жалобы солдата командир заявил, что продовольствие получается по расписанию, и обвинил бойцов ВСУ в обмане.

Ранее украинский пленный рассказал о драках за еду в штурмовой бригаде ВСУ.