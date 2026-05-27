Украинские боевики жалуются на отсутствие у них питьевой воды

Радиоперехват: боевик ВСУ хотел покончить с собой из-за отсутствия воды Украинские боевики жалуются на отсутствие у них питьевой воды

Москва27 мая Вести.Боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Метеор задумался о самоубийстве из-за отсутствия воды. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.

Отмечается, что в разговоре с командованием боевик с позывным Алабай пожаловался, что их группе не передают провизию.

Мы третий день без воды. Метеор уже хочет покончить с собой

Ранее стало известно, что украинские боевики регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие воды и продовольствия. При этом продукты, которые они получают, оказываются просроченными и некачественными.

В апреле британская газета The Guardian написала, что украинские военные под Купянском теряют сознание от голода.