Пленный рассказал, как боевики ВСУ голодали более 10 дней на передовых позициях Боевики ВСУ голодали более 10 дней из-за нехватки продовольствия

Москва7 июн Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) голодали по 10 дней и больше, находясь на передовых позициях. Об этом рассказал украинский пленный Даниэль Жарков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что ВСУ сталкиваются с критической нехваткой продовольствия и отсутствием логистики.

По 10 дней не кушали, а то и больше. И тут как бы скинули нам покушать, спустя там неделю, наверное, где-то. Но скинули прям под окоп днем. Днем никогда никто не скидывал заявил Жарков

Пленный подчеркнул, что сбросы провизии обычно проходили ночью или в сумерках, а дневной сброс он связал с желанием командования "кем-то пожертвовать".

Ранее стало известно, что украинский боевик с позывным Метеор задумался о самоубийстве из-за отсутствия воды.

Между тем в апреле газета The Guardian написала, что украинские военные под Купянском теряют сознание от голода.