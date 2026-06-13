ВИЧ начал распространяться в бригадах ВСУ под Харьковом и Купянском

У солдат ВСУ под Харьковом начали выявлять ВИЧ-инфекцию ВИЧ начал распространяться в бригадах ВСУ под Харьковом и Купянском

Москва13 июн Вести.Случаи заражения ВИЧ-инфекцией фиксируют в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском и купянском направлениях. Об этом заявил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Аббас Пякишев.

По его словам, ситуация может повлиять на эпидемиологическую безопасность жителей прифронтовых населенных пунктов.

В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й, и 116-й отдельных механизированных бригадах приводятся слова Пякишева в Telegram-канале ВГА региона

Замминистра подчеркнул, что на подконтрольной Киеву территории возрастают риски несвоевременного выявления заболеваний и их распространения из-за высокой мобильности боевиков ВСУ, ограниченного доступа к полноценному медицинскому наблюдению и перебоев в работе служб здравоохранения. Также большую роль играют проблемы наркомании и гомосексуализма (движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим в РФ) в рядах украинской армии.

23 мая сообщалось, что украинские боевики переливают сослуживцам кровь с помощью шприцев, не проводя проверок на возможные инфекции. Из-за подобных манипуляций в рядах ВСУ распространяются опасные инфекционные болезни, включая ВИЧ.