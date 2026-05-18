Москва18 мая Вести.В Киеве подтвердили, что на сумском направлении среди военнослужащих Вооруженных сил Украины массово распространен хантавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.

В публикации говорится, что на данном участке фронта царит антисанитария, есть множество грызунов, и из-за всего этого у военнослужащих армии киевского режима ослабленный иммунитет, что способствует распространению заболевания.

Киевский врач Ирина Семенова заявила, что на сумском направлении среди военнослужащих ВСУ массово распространен хантавирус говорится в материале

Ранее главный научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вероятность появления на территории РФ новых переносчиков хантавируса крайне низкая из-за неподходящих климатических условий и отсутствия привычной кормовой базы. Специалист отметил, что основными природными резервуарами опасного хантавируса Андес являются карликовые рисовые хомячки, ареал обитания которых ограничен Южной Америкой.