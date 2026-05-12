"Регулярно умирают": пограничники на Украине стали жертвами хантавируса

Москва12 мая Вести.Украинские пограничники в Черниговской области регулярно гибнут от хантавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его данным, в Черниговской области медики 11-го отряда ГПСУ (погранслужба Украины – прим. ред.) продолжают фиксировать новые случаи заболевания хантавирусом, от которого "регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе".

Как отметил собеседник агентства, официально Украина признает всего восемь случаев хантавируса в этом регионе за последние годы.

В начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем по маршруту Аргентина – Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Было подтверждено семь случаев заболевания, трое заболевших – граждане Нидерландов и немец – скончались. 10 мая лайнер прибыл к острову Тенерифе Канарского архипелага. Сошедших с судна граждан Испании эвакуировали в медучреждение в Мадриде.

На борту лайнера находится россиянин – член экипажа. Он останется на судне до его прибытия в Нидерланды для дезинфекции, сообщили в посольстве РФ в Мадриде.