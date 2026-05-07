Москва7 мая Вести.Командиры ВСУ запрещают оказывать медицинскую помощь раненым боевикам, которые заразились хантавирусом.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По информации источника, болезнь активно распространяется в Харьковской, Сумской и Львовской областях из-за чего ВСУ постоянно несут небоевые потери.

Примечательно, что украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь больным военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях заявил собеседник агентства

Ранее сообщалось, что личный состав подразделений 32-й и 54-й отдельных механизированных бригад вооруженных сил Украины после вывода из Донбасса был отправлен в Сумскую область вместо отпусков.