Москва1 авг Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают боевые подразделения двух бригад в Черниговскую область для накопления резервов, заявил источник ТАСС.

Враг продолжает накапливать резервы в Черниговской области... С великобурлукского направления переброшены боевые группы некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны. Кроме того, националисты 118-й отдельной мехбригады ВСУ, переброшенные ранее из Запорожья в Сумы, передислоцированы также в лесные массивы Черниговской области