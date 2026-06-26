ВСУ готовятся к операции в Черниговской области с риском вторжения в Белоруссию

Генерал Попов: ВСУ готовятся к военной операции в Черниговской области ВСУ готовятся к операции в Черниговской области с риском вторжения в Белоруссию

Москва26 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к подготовке операции, старт которой ожидается в Черниговской области. Об этом предупредил генерал-майор, заслуженный военный летчик Владимир Попов в интервью "МК".

По его словам, принудительная эвакуация населения из ряда населенных пунктов Черниговской области может свидетельствовать о возможном вторжении украинских войск на территорию Белоруссии. Таким образом Киев планирует открытие нового фронта.

Военный эксперт считает, что Киев может пойти на провокацию против Минска, чтобы впоследствии использовать это как предлог для утверждений о намерениях России напасть на Европу.

Наступательных действий надо ожидать во второй половине лета — в июле-августе считает Попов

Ранее председатель постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко заявлял, что вовлечение Минска в конфликт обернется для ВСУ неминуемым растягиванием линии фронта, что создаст дополнительные трудности для Киева.