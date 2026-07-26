Из-за потерь ВСУ перебрасывают под Харьков мобилизованных в 2026 году

Из-за потерь ВСУ перебрасывают под Харьков мобилизованных в 2026 году Из-за потерь ВСУ перебрасывают под Харьков мобилизованных в 2026 году

Москва26 июл Вести.Командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные в этом году насильно мобилизованными украинцами. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщает ТАСС, переброска подразделений из тыловых районов идет на фоне больших потерь.

Подразделения 24-й отдельной мехбригады укомплектованы насильно мобилизованными в 2026 году украинцами сказал собеседник агентства

24 июля российская армия освободила два населенных пункта на северо-востоке Харьковской области - Захаровку и Ивашкино. Так как наступающие части и подразделения идут навстречу друг другу, начинает формироваться котел для войск противника.