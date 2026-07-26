Москва26 июлВести.Командование ВСУ перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные в этом году насильно мобилизованными украинцами. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Как сообщает ТАСС, переброска подразделений из тыловых районов идет на фоне больших потерь.
Подразделения 24-й отдельной мехбригады укомплектованы насильно мобилизованными в 2026 году украинцамисказал собеседник агентства
24 июля российская армия освободила два населенных пункта на северо-востоке Харьковской области - Захаровку и Ивашкино. Так как наступающие части и подразделения идут навстречу друг другу, начинает формироваться котел для войск противника.