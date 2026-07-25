Москва25 июлВести.На северо-востоке Харьковской области Вооруженные силы России создают котел, который позволит отодвинуть линию фронта от российских границ, рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".
Российская группировка "Север" освободила села Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Это дает возможность бойцам ВС РФ отрезать достаточно большую группировку противника на северо-востоке, где регион граничит с Белгородской областью, отметил военкор.
Там, можно сказать, пахнет уже котлом, и это очень хорошее движение нашей группировкисказал он
Контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино был установлен 24 июля.
В Захаровке, пытаясь отбить утраченные позиции, противник бросил в бой штурмовые группы, укомплектованные иностранными наемниками. А в районе Ивашкино ВСУ пытались провести контратаку силами бывших заключенных; она провалилась.