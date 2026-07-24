ВС РФ установили контроль над Захаровкой и Ивашкином в Харьковской области

Захаровка и Ивашкино в Харьковской области перешли под контроль ВС РФ ВС РФ установили контроль над Захаровкой и Ивашкином в Харьковской области

Москва24 июл Вести.Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск "Север" взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино, Волоховское и Артельное Харьковской области говорится в сообщении оборонного ведомства

О взятии под контроль Волоховского и Артельного Минобороны России сообщало ранее - 21 и 22 июля соответственно.

23 июля в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России заняли город Белицкое в Донецкой Народной Республике. В тот же день ведомство опубликовало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины в Харьковской области и ДНР.