Москва21 июлВести.Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской областиговорится в сообщении оборонного ведомства
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ из состава 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в районе Казачьей Лопани в Харьковской области.