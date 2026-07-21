Бойцы ВС РФ установили контроль над селом Волоховское в Харьковской области

ВС РФ установили контроль над Волоховским в Харьковской области Бойцы ВС РФ установили контроль над селом Волоховское в Харьковской области

Москва21 июл Вести.Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили три штурмовые группы ВСУ из состава 425-го отдельного штурмового полка "Скала" в районе Казачьей Лопани в Харьковской области.