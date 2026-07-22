МО РФ: военные заходили в Артельное Харьковской области группами по двое-трое Минобороны: бойцы ВС РФ, освобождая Артельное, входили в село малыми группами

Москва22 июл Вести.Бойцы группировки войск "Север" ВС РФ заходили в село Артельное Харьковской области малыми группами в сумерках, каждую группу сопровождали БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Военное ведомство в среду проинформировало, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области.

Штурмовые группы заходили в населенный пункт в сумерки по два-три человека. Каждую группу сопровождали операторы беспилотных систем, указывая места расположения противника говорится в сообщении

Заняв рубежи на окраине населенного пункта, российские военные оперативно начали выдавать целеуказания по дислокации огневых позиций украинских боевиков.

Следом за этим артиллерийские расчеты и операторы ударных БПЛА отработали по переданным целям, обеспечив огневое подавление.

Выбив основные силы украинских националистов, российские штурмовики зачистили населенный пункт, а инженерные группы приступили к разминированию местности сказали в Минобороны

Также в среду военное ведомство информировало об освобождении села Благодатное в Запорожской области.