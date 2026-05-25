Москва25 маяВести.Число дезертиров в Харьковской области, сбежавших из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием, растет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что число военнослужащих ВСУ, с начала 2026 года самовольно покинувших свои части, составляет 70-80 тысяч, а общее количество беглецов – более 250 тысяч.
Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружиемотмечается в публикаци
В апреле сообщалось, что ВСУ перебросили под Харьков подразделения Национальной гвардии для поиска дезертиров. Такое решение связано с тем, что украинская военная полиция не может оперативно реагировать на случаи побегов.