Число дезертиров в рядах ВСУ, сбежавших с оружием в Харьковской области, выросло ТАСС: число сбежавших с оружием солдат ВСУ в Харьковской области растет

Москва25 мая Вести.Число дезертиров в Харьковской области, сбежавших из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием, растет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что число военнослужащих ВСУ, с начала 2026 года самовольно покинувших свои части, составляет 70-80 тысяч, а общее количество беглецов – более 250 тысяч.

Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием отмечается в публикаци

В апреле сообщалось, что ВСУ перебросили под Харьков подразделения Национальной гвардии для поиска дезертиров. Такое решение связано с тем, что украинская военная полиция не может оперативно реагировать на случаи побегов.