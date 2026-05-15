Для восполнения потерь ВСУ перебросили в Харьковскую область "роту калек"

Москва15 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьковскую область подразделение военнослужащих, признанных негодными к службе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что часть военнослужащих была мобилизована несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Для восполнения потерь среди личного состава командование 127-й бригады ВСУ перебросило в район Избицкого "роту калек" - негодных к военной службе украинцев отмечается в публикации

В силовых структурах уточнили, что в украинском подразделении служит Ростислав Голиков, страдающий синдромом Меллори – Вейса (острые линейные разрывы слизистой оболочки в нижней части пищевода или верхней части желудка).

11 мая сообщалось, что украинское командование ВСУ перебросило элитные подразделения украинской армии в Харьковскую область. Передислокация произошла во время действия режима прекращения огня.