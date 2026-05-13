ВСУ перебросили подразделения 72-й бригады в Сумскую область

Москва13 мая Вести.Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) переброшены из Харьковской в Сумскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что переброшенные украинские боевики жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.

11 мая сообщалось, что украинское командование ВСУ перебросило элитные подразделения украинской армии в Харьковскую область. Передислокация произошла во время действия режима прекращения огня.