Родственники солдат ВСУ просят командиров отступить из Запселья Сумской области ТАСС: родственники солдат ВСУ просят командование отступить из Запселья

Москва12 мая Вести.Родственники военнослужащих украинской армии просят командование 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступить из Запселья Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что ситуация в Запселье, расположенном в полутора километрах от границы РФ, ухудшается для ВСУ из-за превосходства российских дронов.

В районе Запселья обстановка не могла остаться незамеченной родственниками украинских солдат 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления отмечается в публикации

1 мая сообщалось, что родственники украинских военнослужащих из 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) обратились с просьбой об установлении личности офицера с позывным Вий, причастного к убийствам мобилизованных.