Родственники всушников просят найти и наказать офицера с позывным Вий В 225-м полку ВСУ выявлен офицер с позывным Вий, расправлявшийся с подчиненными

Москва1 мая Вести.Родственники украинских военнослужащих из 225-го отдельного штурмового полка (ОШП) обратились с просьбой об установлении личности офицера, причастного к убийствам мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По имеющимся данным, военный действует под позывным "Вий.

Родственники солдат 225 ОШП просят опознать очередного военного преступника, причастного к казням насильно мобилизованных украинцев заявил представитель силовых ведомств

Следствие отмечает, что идентификация осложняется частой сменой позывных при передислокации, однако силовики уверены, что многочисленные военнопленные позволят идентифицировать и этого преступника. Также сообщается, что ранее на полигоне данного полка была обнаружена братская могила для захоронения отказавшихся воевать солдат.