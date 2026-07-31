Москва31 июл Вести.Военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ за провинности убивают и жестоко пытают. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Подобную практику ввел командир полка, Олег Ширяев, уточняет источник. В частности, солдат приковывают к "деревьям правды".

В полку существуют заградительные отряды. Комполка Ширяев лично приказывал убивать дезертиров и уклонистов, создал преступную систему с "деревьями правды", приковывал наручниками мобилизованных солдат, сотни которых были убиты по приказу Ширяева отметил собеседник агентства

Ранее украинское бюро расследований предъявило обвинения двум боевикам медицинской роты полка "Скала", которые сначала избили двух своих сослуживцев, потом заперли их в хозяйственной постройке, где продолжили пытки.

В итоге один военнослужащий был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и ушибами. Второй отделался только черепно-мозговой травмой и многочисленными гематомами.