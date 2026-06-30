Москва30 июн Вести.Командир 154-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владимир Кононников планировал вооруженный захват власти на Украине, заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в интервью изданию "Аргументы и Факты" (АиФ).

Тело Кононникова найдено 28 июня. По данным оперативного командования ВСУ "Юг", на теле отсутствуют признаки насильственной смерти. Однако в правоохранительных органах временно подконтрольной Киеву части Запорожской области заявили, что криминалисты нашли на теле Кононникова след от огнестрельного ранения.

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Иванников предположил, что одной из причин возможного устранения Кононникова могли стать подозрения со стороны киевского режима в причастности комбрига к подготовке вооруженного мятежа против Владимира Зеленского.

Вместе с ним ликвидировали или еще только планируют ликвидировать несколько украинских генералов и полковников уточнил эксперт

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