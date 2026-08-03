Москва3 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в своих заявлениях стремится снизить реальные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако на эту ложь уже не ведется население страны. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он обратил внимание: в 2024 году потери в рядах ВСУ, по словам Зеленского, составили порядка 31 тысячи боевиков, в 2025 это число увеличилось на 15 тысяч, в начале 2026 года потери, как указывает глава киевского режима, составили 55 тысяч, а в середине года "погибло всего 50 тысяч".

Это лжец. Он реально хочет снизить потери заявлениями. И помните еще Мендель (бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель – прим. ред.) в своих воспоминаниях говорила, что он поощрял и говорил, что нам нужно три тысячи Геббельсов, то есть людей, которые говорили неправду. Причем не просто неправду, а такую, знаете, матерую ложь. Вот этим он сейчас занимается. Но это не зашло сказал Олейник

Реальное количество погибших, по словам политика, можно увидеть невооруженным глазом.

И другие понимают катастрофу, и она видна глазам, очевидна. То есть выходите на кладбище, выходите в центр города, там целые мемориальные такие с фотографиями погибших людей, и все понятно становится. Это вызывает возмущение, мягко говоря. И на Западе понимают, что он перебор делает такой небольшой, мягко говоря. Ну, еще раз говорю, лжец. И он этой ложью пытается управлять Украиной подчеркнул он

Олейник отметил, цифра, которую называет Зеленский в интервью, может быть реальной только в том контексте, сколько денег на Украине выплатили на погибших.

Цифры скрывает. Может быть, он имел в виду, сколько он выплатил денег на погибших. Вот здесь цифра может быть более-менее реальной. Почему? Потому что они не хотят платить вот эти 15 млн гривен. Это при расчете на доллары более 300 тысяч. Они не хотят. Потому что тут суммы неподъемные. Вот здесь, может быть, обманывает. Но когда люди узнают, а рано или поздно это произойдет, реальную цифру погибших и вторую цифру, сколько он украл денег, а там уже все говорят о том, что за 40 млрд, я вам скажу, я не вижу перспективы его пребывания не только на Украине, но и в мире добавил политик

Ранее Олейник предположил, что уже в текущем году на Украине может произойти переломный момент.